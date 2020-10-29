Сергунина: в Москве стали чаще пользоваться онлайн-сервисами для малого бизнеса

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29 октября 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С начала 2020 года в список самых популярных онлайн-сервисов на портале mbm.mos.ru входят услуги «Консультация», «Проверка контрагента» и «Формирование налоговой декларации по УСН». Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

«На городском портале для малого бизнеса собрано много полезных функций, в том числе более 20 отраслевых сервисов. Они упрощают для предпринимателей различные рутинные процедуры, такие как регистрация фирмы, поиск подходящих помещений и другие. С начала 2020 года ими воспользовались свыше 30 тыс. раз. Это уже на треть больше, чем за весь прошлый год», - отметила Наталья Сергунина.

В свою очередь руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что в указанный период за консультациями при помощи специального сервиса представители бизнеса обратились более 3,8 тыс. раз. «Чаще всего у экспертов спрашивали о мерах финансовой поддержки, запуске стартапа и налогообложении», - пояснил Фурсин.

При этом сервисом «Проверка контрагента», который позволяет убедиться в благонадежности потенциального партнера перед заключением сделки, воспользовались 3,7 тыс. раз, а к услуге «Подготовка налоговой декларации по УСН» предприниматели прибегали более 1,9 тыс. раз.

Уточняется также, что недавно на сайте запустили новый сервис «Интерактивный помощник», который адресно подбирает меры поддержки для конкретной компании или ИП по ИНН, а также рекомендует подходящие услуги и программы обучения.

В пресс-службе добавили, что все онлайн-сервисы и услуги на mbm.mos.ru являются бесплатными, они доступны пользователям после регистрации в личном кабинете. На портале также можно подать заявку на получение субсидий, записаться на участие в образовательных проектах и акселераторах.