Южноуральские пенсионеры стали реже искать работу из-за пандемии

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28 октября 2020, 23:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В этом году в службу занятости Челябинской области обратилось почти в два раза меньше пенсионеров, чем в прошлом году.

По мнению первого заместителя начальника главного управления по труду и занятости Челябинской области Александра Шегурова, снизить активность людей пенсионного возраста заставила пандемия. В 2020 году в службу обратилось всего 838 пенсионеров – это цифра в два раза меньше, чем в прошлом году.

На пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» он сообщил, что на учете в службе занятости состоит 319 пенсионеров, обращали 838 человек. Еще 752 южноуральца пенсионного возраста в этом году прошли переквалификацию и освоили новую профессию. В списке самых популярных оказались сестринское дело, компьютерная грамотность, охрана труда и даже библиотечное дело. Профессиональное обучение ведется в рамках национального проекта «Демография». На эти цели было выделено 20 млн. рублей. Всего с начала года было обучено 1842 человека.

Александр Шегуров подчеркнул, что служба занятости работает с каждым пенсионером индивидуально.

«В штате есть психологи, которые помогут с помощью тестов выявить личностные качества и, исходя из этого, подобрать обучение и сферу деятельности», - отметил он.