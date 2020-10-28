В РПЦ пришли в ужас от вида храма, превращенного в мечеть в Стамбуле

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28 октября 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

церковь в Стамбуле, фото: Фейсбук Балашова

Замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов опубликовал сегодня в Facebook фото церкви Христа Спасителя в Полях монастыря Хора в Стамбуле, утратившей статус музея.



В августе этого года храм превращен по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в мечеть. По словам Балашова, действия Турции можно расценивать не иначе как "современное варварство", поскольку в ходе переделки монастыря в мечеть потолки обители стали в два-три раза ниже: их перекрыли гипсокартоном, грубо покрашенным белой краской. Внутреннее убранство храма, древние мозаики, расписные арки и купол полностью скрылись под ним.

"Горе для православных христиан. Уцелевшие яркие свидетельства того, чем был Константинополь, Царица и Матерь градов, погребаются на наших глазах, уходят во тьму... Видящий да разумеет", - выразил возмущение Николай Балашов.

Монастырь Хора построили в 534 году. Он является одним из старейших исторических памятников Стамбула. В 1511 году, после завоевания Константинополя, храм был преобразован в мечеть Кахрие и в этом качестве просуществовал 434 года. Более 60 последних лет церковь действовала как музей Кахрие.

Первую мусульманскую молитву в церкви Святого Спасителя при монастыре Хора в Стамбуле совершит 30 октября президент Турции Эрдоган, тем самым официально превратив в мечеть ещё один памятник христианства.



