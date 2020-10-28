Танцы на МКАД с видеосъёмкой устроили 45-летняя женщина и 48-летний мужчина
28 октября 2020, 22:26[ «Аргументы Недели» ]
Танцы на МКАД в районе Осташковского шоссе с видеосъёмкой устроили 45-летняя женщина и 48-летний мужчина. Видеозапись "танцовщицы" и "видеооператора", создавших аварийную ситуацию на МКАД, попала в сеть. Движение оказалось перекрыто по нескольким полосам движения.
Инцидент на видеокамеру записал один из проезжавших по МКАД автомобилистов. Очевидцы возмущались.
В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Москве сообщили, что их красный автомобиль Kia при этом стоял на обочине дороги. Автомобиль нашли позднее на ул. Коненкова. Машина была задержана и перемещена на спецстоянку.
Нарушители самостоятельно явились в отдел ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве.
В отношении нарушителей правил дорожного движения был составлен ряд административных материалов.
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