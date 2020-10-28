Танцы на МКАД с видеосъёмкой устроили 45-летняя женщина и 48-летний мужчина

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Танцы на МКАД в районе Осташковского шоссе с видеосъёмкой устроили 45-летняя женщина и 48-летний мужчина. Видеозапись "танцовщицы" и "видеооператора", создавших аварийную ситуацию на МКАД, попала в сеть. Движение оказалось перекрыто по нескольким полосам движения.

Инцидент на видеокамеру записал один из проезжавших по МКАД автомобилистов. Очевидцы возмущались.

В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Москве сообщили, что их красный автомобиль Kia при этом стоял на обочине дороги. Автомобиль нашли позднее на ул. Коненкова. Машина была задержана и перемещена на спецстоянку.

Нарушители самостоятельно явились в отдел ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве.

В отношении нарушителей правил дорожного движения был составлен ряд административных материалов.