Известный латвийский тренер Артис Аболс поборол коронавирус

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28 октября 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Увы, коронавирус не щадит и известных людей: например, известный латвийский тренер по хоккею Артис Аболс «подхватил» этот недуг. И решил рассказать об этом открыто.

Артис Аболс получил положительный результат на коронавирус, когда сдал анализ. Ранее, в команде, где работал тренером Аболс, были констатированы два случая коронавируса. Тренер решил и сам сдать анализ. Ответ положительный.

«Я реально был болен. Похоже на грипп – температура, кашель, насморк. Ничего хорошего в этой болезни нет. Температура 38,7 или 38,3. Уже десять дней нет температуры. Запах и вкус также пропали. Думаю, что если я не попал в больницу, то болезнь протекала в легкой форме. В первый день болезни я просто спал. Было меньше сил, чем обычно. Дошел до кухни, сделал чай и думаешь, что лучше бы никуда не ходил. Нужно быть очень внимательным с этим заболеванием. Я консультировался с рижскими спортивными врачами… Те спортсмены, кто был болен, в первые три дня не вернутся на лед. Игроки должны быть очень внимательными: сложно сказать, какие последствия будут при интенсивных тренировках. Потому и будем потихоньку привыкать к тренировкам», - прокомментировал Артис Аболс.