Депутаты МГД обратятся к Голиковой с просьбой выделить средства на «Спинразу» из федерального бюджета

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28 октября 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутаты столичного парламента обратятся к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой выделить средства на обеспечение пациентов, страдающих спинальной мышечной атрофией, лекарством «Спинраза» из федерального бюджета. Такое решение депутаты приняли в ходе заседания Мосгордумы.

«Обращение изложить в следующей редакции: «О лекарственном обеспечении пациентов, страдающих спинальной мышечной атрофией» заместителю председателя правительства РФ Татьяне Алексеевне Голиковой. «Уважаемая Татьяна Алексеевна, Мосгордума считает необходимым принятие неотложных мер по обеспечению пациентов, страдающих спинальной мышечной атрофией лекарственным препаратом «Спинраза», - сказала председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Она отметила, что данный препарат способен стабилизировать и улучшить состояние пациента, но высокая стоимость препарата делает его недоступным для большинства пациентов. «Мосгордума просит принять меры по включению препарата в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 2021 году», - подчеркнула Лариса Картавцева.

В свою очередь, депутат Мосгордумы Степан Орлов отметил, что парламентарии намерены привлечь внимание федеральных властей к «очень острой, важной проблеме».

«Пациенты, страдающие спинальной мышечной атрофией, живут во всех регионах РФ. Мы считаем, что именно федеральный бюджет способен в короткие сроки решить эту проблему. Федеральный бюджет складывается из налогов, проступающих из всех регионов нашей страны. Москва - один из главных доноров федерального бюджета. Мы считаем, что в федеральном бюджете можно найти необходимые средства, не ждать год, а в оперативные сроки начать предоставлять данное лекарство («Спинраза») пациентам, страдающим спинальной мышечной атрофией», - сказал Степан Орлов.