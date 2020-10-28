Издание «Проект» сообщило, что семье патриарха Кирилла принадлежат 7 квартир и доли в нежилом помещении на 225 млн рублей

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28 октября 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Митрополит Кирилл (Гундяев) был избран патриархом в 2009 году. Некоторые церковники называют Кирилла «католиком»: наставник будущего патриарха, митрополит Никодим, симпатизировал католицизму, а во время выборов Кирилл представлял более либеральную программу, чем его соперник митрополит Климент.

Кирилл долгое время жил и работал за границей. Ему приходилось взаимодействовать с представителями других конфессий. В 70-х годах прошлого века Кирилл трудился представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве, потом курировал западноевропейские приходы. С 1978 года был заместителем председателя отдела внешних церковных сношений, а с 1989 его главой.

Одной из католических организаций, с которой Кирилл пересекался в те времена, был знаменитый Мальтийский орден. В конце нулевых - начале десятых советником миссии Мальтийского ордена в России был итальянец Никола Саворетти. Но связан он не только с церковными делами: Саворетти – бизнесмен. Одним из главных его проектов в России была реконструкция здания на Волхонке, 6, напротив Кремля. Проектом занимался также коллега Саворетти швейцарец югославского происхождения Александр Димитриевич. Помимо этого Димитриевич руководил «Международным православным фондом».

В свое время он выкупил у многочисленных собственников комнаты в коммунальной квартире на Крюковом канале в Петербурге в доме 7/2, который находится рядом с Мариинским театром. А еще через несколько месяцев подарил всю квартиру площадью свыше 120 кв. метров Лидии Леоновой, которую патриарх Кирилл называл своей троюродной сестрой. По некоторым оценкам, такая квартира стоит более 40 млн рублей.

Лидия Леонова ранее жила в еще более роскошной квартире в Москве - в знаменитом «Доме на набережной» с видом на Кремль. Об этом стало известно, когда в 2012 году у Кирилла с соседями произошел скандал из-за неаккуратного ремонта. В феврале 2019 года 73-летняя пенсионерка Леонова приобрела 83-метровую квартиру в Гагаринском переулке в доме, который был построен в центре Москвы для советской элиты. Схожую по площади квартиру год назад продавали в том же доме за 47 млн рублей.

В 2015 году Лидия Леонова купила себе дом площадью в 300 кв. м. в коттеджном поселке в деревне Сивково Одинцовского района. По данным ЦИАН, такой дом стоит порядка 10 млн рублей.

Еще одна троюродная сестра патриарха Кирилла 63-летняя Елена Холодова владеет квартирой в доме бизнес-класса на улице Расплетина на северо-западе Москвы, которая, по данным Росреестра и ЦИАНа, стоит около 22 млн рублей.

Издание «Проект» сообщает, что семья патриарха Кирилла владеет семью квартирами, домом и долей в нежилом помещении. Общая стоимость недвижимости оценивается в 225 млн рублей.

Схиигумен Сергий Романов стал интересен церковным властям, только когда прямо пошел против них. В других случаях РПЦ может десятилетиями не трогать безумных проповедников, презревших законы общества.

«Проект» сообщает, что в деревне Чихачево, что в двух часах езды от Иваново, молитвы передают даже по FM-волнам: в 2018 году пользователь Twitter опубликовал видео с геотегом, в котором показал, что в селе Чихачево на волне 100,2 мГц его магнитола «поймала» молебен. Пользователь отметил, что действие сигнала распространялось только на 2,5 км. Пресс-секретарь Кинешемской епархии подтвердил, что молитвы на этой волне передают до сих пор, а радиус охвата составляет около семи километров. Источник отмечает, что на домах и столбах в деревне тоже установлены динамики, круглосуточно транслирующие молитвы - вся территория деревни облагорожена на деньги обители.

Настоятелем Свято-Никольской церкви в Чихачево является 78-летний схиархимандрит Иван Ефименко. Среди паствы он известен как старец Иоанникий. К старцу организованы паломнические поездки из множества российских городов. Родственники верующих уже годами жалуются на то, что их близкие, бросая все, присоединяются к общине Иоанникия. Корреспонденты проекта сообщают, что молитва и сбор денег - за соборование, отчитки и другие «услуги», например, за «годовую молитву на аборт» - начинаются еще в автобусе. Оставшихся в «скиту Иоанникия» верующих местные называют «трудниками».

Пресс-секретарь Кинешемской епархии РПЦ Андрей Ефанов рассказал, что никакого скита или монастыря в Чихачево никогда не было, а есть только приход, вокруг которого сложилась «неблагоприятная атмосфера», и настоятель которого «впал в прелесть», что в церковном лексиконе практически соответствует безумию.

Вся деревня и лес вокруг нее - а это площадь около 145 гектаров - принадлежат Иоанникию. Он является собственником почти всех домов, кроме здания церкви. «Монахи» и «трудники» живут в домах Иоанникия и обеспечивают общину едой и деньгами. В скиту имеется шесть тракторов, девять больших рефрижераторов, собственный промышленный электрогенератор, внушительные запасы сена и дров, птичник, коровник и свинарник, скотина в которых выращивается для последующей продажи мяса.

Издание «Проект» сообщает, что в Нижнем Новгороде у Иоанникия есть квартира - предположительно, в ней жили «трудники» его скита. Ему же принадлежит почти 100-метровая квартира в центре Москвы на Большой Грузинской улице. Она отошла старцу в 2007 году. Сосед женщин, продавших Иоанникию квартиру, рассказал, что те стали увлекаться православием и уехали «жить в монастырь». Потом они продали квартиру, и на лестничной клетке несколько раз видели «человека в рясе». В 2008 году старец обзавелся еще и дачей в Наро-Фоминске - ее продали ему те же прихожанки.

Только в октябре этого года епархия, наконец, впервые сообщила, что начала расследование происходящего в деревне и в первый раз назвала Чихачево «сектой». 23 октября Ефименко запретили в служении и отправили под епархиальный суд, в храм назначили нового настоятеля.

Еще в 2015 году почти 400 прихожан из Карелии подписали петицию на имя патриарха с просьбой сменить Кемского епископа Игнатия (в миру — Алексея Тарасова):

«Почему мы, прихожане, за счет которых покупает иномарки наш архиерей, облачается в золотые одежды — не можем задать ему вопросов и получить ответы? Это на какой такой традиции основано? Почему епископ стал недосягаемой личностью? Разве есть в этом что-либо христианское?»

Ответ последовал только спустя пять лет, весной 2020 года. Тарасова сняли с должности и отправили под церковный суд вместе с двумя другими епископами.

После своего назначения в Кемскую епархию Тарасов в несколько раз поднял церковные налоги: в одном монастыре с 10 тыс. рублей до 45 тыс., в другом — с 30 до 100 тыс. Как рассказывает бывший священник епархии Иларион Резниченко, некоторые настоятели даже специально брали кредиты, чтобы расплачиваться с епископом за его присутствие на церковных праздниках в их приходах — это обычная практика в РПЦ, деньги в конверте в качестве благодарности получают епископ и приближенные, с которыми он приехал.

Одна из основных причин того, что церковь долгое время закрывает глаза на сомнительные действия своих наместников - дефицит кадров. Благодаря дружбе с государством РПЦ постоянно прирастает новыми приходами и монастырями, но их попросту не кем наполнять.