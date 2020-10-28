Госдума передумала закупать позолоченную посуду

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28 октября 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

икорница, фото: соцсети

На сайте госзакупок аппарат Думы разместил запрос цен, из которого следовало, что до конца 2020 года планируется приобретение позолоченных наборов посуды (позолоченных икорниц и пиал в технике "Златоустовская гравюра").

В СМИ прошла информация о ценах на такую продукцию - 600 тысяч рублей. В пресс-службе нижней палаты парламента пояснили, что поступившие коммерческие предложения предлагают цены в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей, цены в публикациях взяты, по всей видимости, с сайтов интернет-магазинов.

Сообщается, что запрос цен сегодня отменили.