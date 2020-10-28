Генерал Грабчук сообщил об успешном испытании новой противоракетной системы ПРО
28 октября 2020, 17:59[ «Аргументы Недели» ]
Воздушно-космические силы России испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об испытаниях новой ракеты системы ПВО сообщили в Минобороны РФ.
Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Сергей Грабчук уточнил информацию об испытаниях.
По данным генерала, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью". Ранее о пуске новой ракеты системы ПВО с полигона Сары-Шаган Минобороны РФ сообщало 2 июля 2019 года. Тогда противоракета также успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
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