Генерал Грабчук сообщил об успешном испытании новой противоракетной системы ПРО

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28 октября 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Russian Defence Ministry, globallookpress.com

Воздушно-космические силы России испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об испытаниях новой ракеты системы ПВО сообщили в Минобороны РФ.

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Сергей Грабчук уточнил информацию об испытаниях.

По данным генерала, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Ранее о пуске новой ракеты системы ПВО с полигона Сары-Шаган Минобороны РФ сообщало 2 июля 2019 года. Тогда противоракета также успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.