Латвийский нацбол попросил у России политическое убежище. И получил его

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28 октября 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Гражданин Латвии Бенес Айо, фото соцсети

Гражданин Латвии Бенес Айо попросил у России политическое убежище и получил его. Об этом он сообщил латвийским СМИ.

История «борьбы» нацбола весьма интересна: в Россию из Донецкой области Бенес Айо прибыл 6 февраля с одной целью: рассказать о резком обострении ситуации на линии фронта в ЛНР и ДНР. Но на вокзале территории РФ у Айо стражи порядка попросили предъявить документы… Вот тут и выяснилось, что с ноября 2019 года Айо разыскивает по линии Интерпола Латвия. Для нацбола Бенеса Айо дело закончилось хорошо – РФ удовлетворила его просьбу и дала политическое убежище.

Почему Латвии разыскивала Айо через Интерпол?

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке:

«Послушайте, но всем в Латвии известны резкие и антигосударственные высказывания Айо. Он не просто высказывает свое мнение, а призывает к свержению государственного строя в Латвии. За это может быть уголовная ответственность. Я могу понять, когда человеку не нравится что-то в государстве… Высказывай свое мнение. Никто слово не скажет. Но агрессивно призывать людей к насильственным действиям, чтобы свергнуть действующую власть – недопустимо. А потом уехать на Украину, в районы военных действий. Насколько я знаю, он находился на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Латвия разыскивала его еще с 2015 года. Сейчас он получил политическое убежище в РФ. Он сделал свой выбор».