Депутат Сейма посочувствовал России

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28 октября 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава, фото соцсети

Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава, который всегда отличался едкими замечаниями в отношении России, вдруг посочувствовал соседям. Вполне серьезно.

Депутат Сейма Янис Домброва заявил, что ситуация с пандемией в соседней России вызывает беспокойство.

«Это тот случай, когда не надо смеяться над Россией. Неспособность предоставить должную медицинскую помощь во время волны коронавируса может затронуть любую страну. Было бы ужасно, если бы в нашем соседнем государстве началась гуманитарная катастрофа».

Ситуация с коронавирусом, что в Латвии, что в России, увы, оставляет желать лучшего: за сутки, например, в Латвии выявлен 251 новый случай заболевания.

В такой сложной ситуации правительство Латвии вводит более жесткие меры ограничения: высшие учебные заведения переходят на дистанционное обучение, ношение масок в помещении обязательно.

Лидер партии «Согласия», депутат Сейма Янис Урбанович от лица партии направил премьер-министру Кришьянису Кариньшу письмо, в котором указал, что, по его мнению, в Латвии следует ввести «чрезвычайное положение». Почему?

«У Латвии нет серьезной долгосрочной стратегии в сфере ограничения распространения коронавируса», -заявил г-н Урбанович.

И в связи с этим, немедленно следует ввести «чрезвычайное положение». Но, есть один нюанс: что делать правительству Латвии после введения чрезвычайного положения – не уточняется г-ном Урбановичем.

Партия «Согласие», по обыкновению, любит лозунги. Главное – сказать! Не правда ли?