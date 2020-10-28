Собянин обсудил с педагогами и экспертами вопросы дистанционного обучения

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28 октября 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Количество школьников в Москве с выявленной коронавирусной инфекцией уменьшилось в два раза, а число переведенных на дистанционное обучение из-за заболеваемости классов сократилось в 10 раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе круглого стола с участием директоров школ, педагогов дополнительного образования, студентов педагогических вузов, на котором обсуждались вопросы дистанционного обучения и возобновления работы городского сервиса «Учитель на замену». Встреча прошла в ГБОУ «Школа Марьина Роща имени В.Ф.Орлова».

«Ситуация в школах изменилась. Количество классов, переведенных на дистанционку в связи с заболеваемостью учащихся, уменьшилось ровно в 10 раз, а доля учащихся в количестве заболевших в Москве уменьшилась в два раза. Это говорит о том, что меры были приняты своевременно и правильно. Ситуация улучшается, но чтобы ее закрепить, закрепить эту тенденцию, мы приняли решение продлить дистанционное обучение с 6 по 11 класс на неделю, учитывая то, что следующая неделя полупраздничная - четыре дня всего учебных. Посмотрим, как будет ситуация развиваться, и примем решение на следующей неделе», - сказал Сергей Собянин.

Он перечислил принятые городом меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: продление школьных каникул, перевод на дистанционное обучение 6-11 классов, усиление требований масочного режима, режима работы предприятий, перевод на удаленную работу, самое массовое тестирование на COVID-19 среди мировых городов. «Все это дало свои результаты, и ситуация стала стабилизироваться. Причем так серьезно: в динамике за последнюю неделю она улучшилась почти в 10 раз, и это дает нам прогноз, что ситуация будет улучшаться, если мы будем строго следовать тем мерам, которые приняты», - подчеркнул Сергей Собянин. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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Мэр также напомнил, что школьники с 1 по 5 класс продолжают учиться в офлайне. «Это накладывает тоже дополнительные проблемы и сложности, в первую очередь, исходя из того, что в московских школах работают и преподают 1,2 тыс. учителей старше 65 лет либо с хроническими заболеваниями. По большому счету они все должны переходить на удаленную работу. Понятно, что это невозможно сделать в полном объеме, но мы стараемся там, где это можно, заменить преподавателей», - отметил он.

В этих целях, как добавил мэр города, был организован сервис «Учитель на замену».

«Поэтому в Москве был запущен новый проект - сервис «Учитель на замену», когда на временную подмену учителей, находящихся в группе риска, приходят студенты педагогических вузов либо педагоги из дополнительного образования. Проект интересный. Я хотел поблагодарить всех участников этого проекта. С одной стороны, конечно, это приносит пользу самим студентам, потому что они получают практику. Но тем не менее этот период времени накладывает определенные риски. Но это своевременная помощь школам и учащимся. Важно, чтобы при такой технологии сохранялось и качество преподавания», - объяснил Сергей Собянин.

Он рассказал, что несмотря на то, что весной 2020 года школы Москвы полностью перешли на дистанционный режим обучения, качество образования осталось на высоком уровне, о чем говорят результаты ЕГЭ, которые оказались не хуже, чем в прошлом году.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, сервис «Учитель на замену», оператором которого является Городской методический центр столичного департамента образования и науки, позволяет оперативно заменить временно отсутствующих учителей. Этой осенью система была доработана. Теперь с помощью данного сервиса руководство школ может пригласить для ведения уроков педагогов дополнительного образования, студенты педагогических вузов и колледжей в качестве ассистентов школьных учителей на дистанционном уроке.

Учителя, педагоги дополнительного образования и студенты, желающие участвовать в проекте, могут разместить на платформе сервиса свои резюме. Чтобы попасть в банк соискателей, нужно пройти независимую предметную диагностику в Московском центре качества образования. В настоящее время база данных сервиса «Учитель на замену» содержит сведения о 1 тыс. 298 соискателях.

С 15 октября 2020 года в московские школы для организации замены учителей и работы в качестве ассистентов направлены 369 педагогов и студентов. Системой воспользовалось 114 образовательных учреждений.

Дистанционное обучение организовано через платформу Московской электронной школы (МЭШ). За первую неделю дистанционного обучения к занятиям одновременно подключались более 600 тыс. пользователей. В среднем в день проводилось 140 тыс. уроков. Всего было организовано и проведено более 780 тыс. дистанционных занятий в 19,5 тыс. классов.

Ранее из-за угрозы коронавирусной инфекции было принято решение о переводе на дистанционный режим обучения учеников 6-11 классов. Ученики 1-5 классов обучаются в традиционной очной форме.