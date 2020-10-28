Митрополит Римско-католической церкви: Правовые отношения между однополыми парами должны регулироваться

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28 октября 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рижский митрополит Римско-католической церкви архиепископ Збигнев Станкевич, фото соцсети

Правовые отношения между однополыми парами должны регулироваться как институт гражданской ответственности. Такое заявление латвийским СМИ сделал Рижский митрополит Римско-католической церкви архиепископ Збигнев Станкевич.

По мнению архиепископа Станкевича, у людей гомосексуальной ориентации есть право на защиту закона. При этом священнослужитель подчеркивает, что «это не брак и семья».

Главное – решение этого вопроса должно иметь правовую основу. Регулироваться Гражданским законом. Но не в разделе о семейном праве, браке, наследственном праве.

«Такие отношения могут быть включены как институт обязательств, как соглашение между людьми, которые проживают под одной крышей. Таким образом, и волк сытый, и коза жива. Это решит многие проблемы. Я предлагал такое решение на заседании экспертного совета Министерства юстиции. Хочу еще поставить этот вопрос на стол для обсуждения. Я желаю, чтобы все были защищены Законом. Но и наша Конституция, и семья, и брак должны быть защищены, а не «разбавлены» и добавлены другим содержанием».

Архиепископ Станкевич напомнил, что государство защищает брак и семью! А семья – союз мужчины и женщины!