Бывший командир Ту-154 назвал этот авиалайнер своим любимым самолётом

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28 октября 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Эксперт по гражданской авиации, бывший командир Ту-154 Кирилл Кондратенко признался, что расстроен полным прекращением эксплуатации этого авиалайнера и назвал его своим "любимым самолетом".

Сегодня из новостей стало известно, что единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 совершил последний рейс по маршруту Мирный - Новосибирск. На борту авиалайнера находились 140 пассажиров.

Лётчик Кирилл Кондратенко в эфире радио Sputnik высказал мнение об этой модели самолёта. По словам эксперта, самолёт Boeing 737 – на год старше, но его модернизировали, и воздушное судно эксплуатируется.

Как отметил Кондратенко, Ту-154 модернизации не подвергался, потому что все махнули на него рукой. Но он летал бы модернизированным до сих пор, со скоростью, близкой к скорости звука, не переходя звуковой барьер, естественно, как первые самолеты летали, числом Маха 0,95.

Кондратенко напомнил, что в середине 70-х годов Ту-154 изменили крылья, и он начал летать Махом 0,8-0,85. По мнению эксперта, замена крыльев со 120-й машины и подписала Ту-154 "какой-то приговор".

Эксперт назвал достоинства своего любимого самолёта: у него достаточно крепкое шасси, он может приземляться и там, где полоса не очень хорошая.

Ту-154 разработан в КБ Туполева. Первый полет состоялся в 1968 году, эксплуатация началась в 1972-м. Это самый массовый советский реактивный среднемагистральный пассажирский самолет.