С «убитыми» дорогами будут бороться на региональном уровне

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28 октября 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На очередной сессии ЗСК депутаты внесли изменения в статью 11 Закона Краснодарского края «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края».

О сути поправок парламентариям рассказал глава комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель.

В соответствии с недавними изменениями в федеральном законодательстве теперь на региональный уровень переходят полномочия по принятию решения об установке и использовании на автодорогах регионального и межмуниципального значения автоматических пунктов весового и габаритного контроля.

По мнению спикера ЗСК Юрия Бурлачко, это справедливое и продуманное решение.

—Нам нужно выстраивать компромиссную для всех сторон политику, а это проще всего сделать на региональном уровне. Производителям и торговым организациям необходима оперативная перевалка грузов к точкам отгрузки или переработки. Объемы грузоперевозок, которые уже сейчас достаточно велики, в дальнейшем будут только расти. И очень важно, чтобы при этом соблюдались предельно допустимые нагрузки на дорожное покрытие. Иначе мы рискуем получить «убитые» дороги, которые придется ремонтировать ежегодно, – сказал Юрий Бурлачко.