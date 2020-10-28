Депутат МГД Головченко отметил необходимость разъяснения преимуществ статуса самозанятого

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28 октября 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Валерий Головченко

Важно объяснить, какие преимущества дает регистрация в качестве самозанятого. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

«Предприниматели молодого поколения имеют возможность учиться секретам ведения собственного дела на практике, и такой шанс нельзя упускать. Желающим сделать первые шаги в работе на себя следует обратить внимание на специальные курсы по предпринимательству и самозанятости, которые работают на базе столичного центра занятости населения «Моя работа». Занятия проходят в онлайн-формате или с личным участием», - сказал Валерий Головченко.

По его словам, до сих пор слово «бизнес» все еще кажется многим людям пугающим и загадочным.

«Молодые люди боятся начинать собственное дело, опасаются, что им не хватит компетенций, что они растеряются в незнакомой среде. Таким людям я рекомендую обратить внимание на вебинары, тренинги и образовательные курсы, которые сегодня предлагает город», - отметил Валерий Головченко.

Он объяснил, что в проекте уже есть договоренности о сотрудничестве и трудоустройстве с шестью лидерами рынка в области самозанятости и предпринимательства: «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», YouDo, Profi.ru, Avito, GettTaxi, «Сбермаркет». Большое внимание планируется уделять регистрации в статусе самозанятых.

«Многие до сих пор не до конца понимают, какие преимущества дает статус самозанятого, какие обязанности появляются, каковы алгоритмы действий. Все это нужно объяснять людям постоянно, чтобы преодолевать многолетние стереотипы об опасности бизнеса и социальной незащищенности тех, кто решил открыть свое дело», - добавил Валерий Головченко.

Парламентарий рассказал, что участники проекта смогут разобрать кейсы из реальной жизни, а также участвовать в мастер-классах с привлеченными спикерами. Главная возможность для всех участников - задать вопрос тем, кто уже не первый год занимается бизнесом в Москве, и услышать истории, основанные на личном опыте.

«Мероприятия для начинающих предпринимателей проходят в Центре занятости «Моя работа» по адресу: ул. Шаболовка, д. 48. В этом офисе акцент сделан именно на программах по обучению в организации собственного дела и помощи в оформлении регистрации в качестве самозанятого. Чтобы оформить статус самозанятого в Москве, достаточно зарегистрироваться в онлайн-приложении «Мой налог». Самозанятые должны платить 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6% с доходов, полученных от организаций. Ставка не изменится в течение 10 лет. Также эти доходы не облагаются НДФЛ (13%). Кроме того, самозанятые граждане не должны сдавать отчетность и могут использовать для расчетов онлайн-кассу», - напомнил депутат.

По имеющимся на конец 2019 года, по словам Валерия Головченко, самое популярное направление деятельности среди самозанятых москвичей - это фотография. На втором месте - клининг. На третьем - сфера хендмейда: производство керамики, шитья, вязания и деревянных предметов ручной работы