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Аргументы Недели Общество 13+

Кубанские спасатели отыскали заплутавшую пенсионерку

, 16:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанские спасатели отыскали заплутавшую пенсионерку
пресс-служба "Кубань-СПАС"

Вчера, 27 октября, в лесу в районе Хадыженска ночью пропала пенсионерка, отправившаяся за грибами ещё засветло.

Сын женщины обратился к спасателям и те вместе с казаками отправились на поиски. Нашли потерявшуюся около двух ночи, заметив костёр, который она развела чтобы не замёрзнуть.

Женщина рассказала, что в сумерках сбилась с пути. Грибов она так и не нашла.

Как сообщили в пресс-службе "Кубань-СПАС", пенсионерку отпоили горячим чаем и вывели из леса.

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