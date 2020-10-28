Кубанские спасатели отыскали заплутавшую пенсионерку

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28 октября 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба "Кубань-СПАС"

Вчера, 27 октября, в лесу в районе Хадыженска ночью пропала пенсионерка, отправившаяся за грибами ещё засветло.



Сын женщины обратился к спасателям и те вместе с казаками отправились на поиски. Нашли потерявшуюся около двух ночи, заметив костёр, который она развела чтобы не замёрзнуть.



Женщина рассказала, что в сумерках сбилась с пути. Грибов она так и не нашла.



Как сообщили в пресс-службе "Кубань-СПАС", пенсионерку отпоили горячим чаем и вывели из леса.