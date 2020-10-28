Потребуется меньше документов, чтобы получить статус нуждающегося в жилье

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты ЗСК одобрили на сессии изменения в краевые законы «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Документ был внесен губернатором региона. По словам врио министра ТЭК и ЖКХ края Андрея Ляшко, который представлял проект на пленарном заседании, внесение изменений обусловлено необходимостью приведения этих законов в соответствие с законодательством РФ. Так, предложено сократить перечни документов, предоставляемых гражданами для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении и для признания их малоимущими в этих целях. При этом расширился список документов, запрашиваемых уполномоченными органами в рамках межведомственного взаимодействия. Таким образом, должна быть снижена нагрузка на граждан по предоставлению ряда документов. Предусматривается и возможность подачи заявлений и справок в электронной форме. Внесены и другие изменения.

— Мы вносим в действующие законы края изменения, которые смогут понизить бюрократические препоны и облегчить сбор документов тем людям, которые хотят стать на учет как нуждающиеся в жилых помещениях. Сокращено количество требуемых документов, отменяется процедура перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении. Путь это и не решает проблему полностью, но мы стараемся сделать реализацию закона максимально удобной для данной категории жителей края, – отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятие законопроекта на сессии.