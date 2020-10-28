В Москве режим удаленной работы продлён до 29 ноября

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28 октября 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве режим удаленной работы, введённый властями города из-за распространения коронавирусной инфекции, продлён до 29 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении перевода на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.

Собянин отметил, что вводить новые ограничения необходимости сегодня нет, но и смягчений пока не будет, так как может привести к дестабилизации ситуации.

Также на месяц в Москве продлен домашний режим для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Сохраняется необходимость носить маски и перчатки в общественном транспорте и других местах, где собирается большое количество людей.

Еще в столице продлевается действие системы чек-ин (регистрации номеров телефонов на входе) в работающих ночью заведениях. Эта система позволяет быстро оповещать граждан о том, что они могли находится в контакте с человеком- носителем COVID-19.