Хабаровский депутат предложил распустить краевую Закдуму

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28 октября 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Беспартийный депутат Хабаровского края Петр Емельянов заявил, что депутаты Законодательной думы региона заняты лишь тем, что постоянно что-то передают, ничего не делая самостоятельно, а потому правильнее было бы думе и вовсе самораспуститься. Самих депутатов он назвал «передастами».

На очередном заседании Закдумы Емельянов снова внес на обсуждение предложение о самороспуске думы.

- На сегодня обращения граждан, по сути, не получают никакого отклика. Мы являемся передаточным звеном, мы передаем обращения исполнительной власти, которая отписывается по всем нормам закона о том, что невозможно расселить, невозможно построить или что все заложено в бюджет на следующий год. То есть по сути дела работа депутата называется «передаст»: он просто передает обращения граждан исполнительной власти, а потом передает их отрицательные ответы гражданам. Поэтому сегодня мы принимаем антинародный закон типа как трехдневное голосование или еще что-то, и никто из вас не имеет собственного мнения. Я хочу, чтобы это немножко изменилось, - сказал Емельянов.

Напомним, что ранее Емельянов демонстративно объявил о выходе из рядов ЛДПР в связи с несогласием с позицией коллег по думе и партии по делу бывшего губернатора Сергея Фургала. В Закдуме тогда 30 мест из 36 занимали представители ЛДПР.

— За прошедший год дума не запомнилась никакими яркими инициативами. Все инициативы были в самом начале, и, как правило, инициированы Сергеем Ивановичем Фургалом. Если за 4 года ничего не изменится, то я думаю, это будут самые скучные 4 года в истории краевого парламента. Мы все время костерили "Единую Россию", говорили, что это застывший монолитный орган, но на сегодня по факту мы ведем себя так же, а может, даже и хуже, — заявил депутат.

Однако никто на призыв Емельянова о роспуске думы не ответил.