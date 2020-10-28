Евгений Тефтелев заплатит 37,5 млн рублей за получение взятки
28 октября 2020, 14:22[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Центральным районным судом Челябинска Евгений Тефтелев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Суд установил, что бывший градоначальник совместно с начальником капитального строительства администрации г. Челябинска получил от руководителя строительной компании взятку в размере 2,5 миллионов рублей с сентября 2015 по апрель 2019 гг.
Евгению Тефтелеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строго режима, штрафа в размере 37,5 млн. рублей, лишения права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Наложен арест на имущество и счета обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн. рублей. Евгения Тефтелева по решению суда лиши даже орденов за заслуги перед Отечеством 1 и 2 степени.
В прокуратуре объяснили, что суд учел все смягчающие обстоятельство, в том числе содействие следствию и возраст обвиняемого.
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