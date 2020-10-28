Как затормозить вирусу скорость

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28 октября 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Елена Казакова ]

Фото Вячеслава Шишкоедова

Споров вокруг эпидситуации сегодня много. Но все медики сходятся во мнении, что затормозить скорость передачи вирусов поможет пауза в посещении детьми школ.

Увеличенные каникулы

В связи с этим губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил каникулы на неделю. Вместо семи дней ребята останутся дома на 14, независимо от того, когда каникулы начнутся, так как в каждой школе дата своя.

«Согласен с врачами: пауза позволит разорвать цепочки передачи вирусных заболеваний. Плюс у педагогов и детей будет время на отдых и восстановление сил. За это время дополнительно оснастим наши школы рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты», — написал губернатор на своей странице в «Инстаграме».

При этом Алексей Текслер подчеркнул, что недостаточно просто продлить каникулы. Ребята должны оставаться дома, а не проводить время в компании сверстников. Поэтому решено весь досуг перевести в онлайн-формат. Областные власти уже обсудили с партнерами в IT-секторе возможные варианты такой активности. Например, школьники могут принять участие в киберспортивных турнирах. Или бесплатно подключиться к развивающим программам.

Своим подписчикам губернатор предложил делиться идеями по этому вопросу в комментариях. Все они обязательно будут рассмотрены.

Много вопросов возникает по вузам и колледжам: отправят ли на каникулы их? Решение такое: руководству учебных заведений даны рекомендации отправлять студентов на внеплановый отдых в случае возникновения неблагоприятной эпидемической ситуации.

Пришкольные лагеря – в онлайн

Тем временем первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала, как будет организован досуг ребят во время каникул. Одна из форм отдыха школьников во время каникул – это пришкольные лагеря. Однако нынешней осенью и они смогут работать лишь дистанционно.

Как пояснила Ирина Гехт, с заместителями глав по социальным вопросам городов и районов области было проведено совещание, школам области рекомендовано все запланированные в рамках осенних каникул мероприятия, в том числе и работу пришкольных лагерей, перевести из очной формы в режим онлайн.

«Пришкольных лагерей не будет, потому что стоит задача – двухнедельное разобщение коллективов. Мы эту задачу поставили и для тех территорий, которые собирались организовывать в период каникул пришкольные лагеря. Им рекомендовано отказаться от очной формы и перевести работу в онлайн-формат», - рассказала замгубернатора.

По словам министра образования и науки Александра Кузнецова, запрет не распространяется на загородные лагеря, они продолжат свою работу, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

«Шесть муниципалитетов планировали работу пришкольных лагерей на базе 38 школ (Ашинский, Брединский, Каслинский районы, а также Копейск, Кыштым и Чебаркуль), но открываться они не будут. При этом мы сохраняем формат загородных лагерей. Надо учитывать, что работают они в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора и в своеобразном режиме обсерваторов, дети там отдыхают, поэтому с нашей стороны здесь нет никаких возражений», - пояснил Кузнецов.