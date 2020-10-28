Инструменты против пандемии

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28 октября 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Елена Казакова ]

Власти включают новые инструменты, чтобы помочь медикам справиться с эпидемией. Фото Людмилы Ковалевой

Региональные власти поддержали рекомендации полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, направленные на борьбу с коронавирусом, и нашли свои дополнительные инструменты для улучшения ситуации.

Инспекторы и горячие линии

Предложения были озвучены полномочным представителем президента в УрФО во время встречи с руководителем Роспотребнадзора по Свердловской области. По словам заместителя губернатора Ирины Гехт, Челябинская область возьмет их на вооружение уже в ближайшее время.

«Николай Николаевич Цуканов высказал несколько предложений, которые мы поддерживаем, думаю, в ближайшее время тоже будем их использовать в нашей работе. Это практика медицинских общественных инспекторов, которую сейчас активно использует Республика Башкортостан, когда студенты медицинских учреждений проверяют соблюдение противоэпидемиологических мероприятий в дошкольных и школьных организациях. Это правильная мера, посмотрим, как ее можно приземлить на территории региона», - сказала Ирина Гехт.

Дополнительной мерой, позволяющей снизить нагрузку на органы здравоохранения, по мнению Николая Цуканова, может стать система кол-центров с участием студентов старших курсов медицинских вузов. На такой горячей линии в круглосуточном режиме граждане с признаками ОРВИ могут получить консультацию. Кол-центры разгрузят скорую помощь. Работа в этом направлении в Челябинской области уже ведется. «Мы в скором времени запускаем кол-центр, уже прошло тестирование», - отметила первый замгубернатора.

Кислород замерят в аптеке

Еще одно предложение полпреда – увеличение количества пульсоксиметров, которые могут использовать граждане, проходящие лечение на дому.

«Мы за счет благотворительных средств уже приобретаем дополнительные пульсоксиметры. Только Челябинску их надо порядка 600, они будут у медсестер, врачей. Это тоже позволит улучшить качество медобслуживания пациентов, проходящих амбулаторное лечение. В социальных сетях предложили измерять уровень кислорода в крови в аптеках. Такую возможность мы обсудим с нашими аптечными организациями в ближайшее время», - пояснила Ирина Гехт.

Скорой - помощь

Сегодня бригады скорой помощи вынуждены работать по 24 часа, на станциях чувствуется определенный дефицит фельдшеров и врачей, ведь количество вызовов по области доходит до трех тысяч в сутки. Одну из мер, призванных повлиять на ситуацию, в настоящий момент по поручению губернатора Алексея Текслера разрабатывает областной минздрав. В недрах министерства работают над мерами стимулирования врачей и фельдшеров, работающих в скорой.

«По поручению губернатора мы сейчас отрабатываем механизмы поддержки, стимулирования и мотивации трудоустройства в скорую медицинскую помощь. Например, поступило предложение от Челябинской станции скорой медпомощи о том, чтобы ввести программу, аналогичную «Земскому фельдшеру» и «Земскому доктору» именно для медиков скорой. Думаю, в ближайшее время меры дополнительной мотивации, в том числе с возможностью покупки жилья, мы примем на уровне субъекта», — сообщила Ирина Гехт.

Сегодня в перевозке пациентов на КТ легких задействовано порядка 900 медработников. Чтобы разгрузить бригады скорой помощи, прорабатывается возможность переподготовки ординаторов. Уже в понедельник, 26 октября, на службу скорой Челябинска вышли 70 студентов четвертого курса Аргаяшского медицинского училища.