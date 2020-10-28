Инфекционка: финишная прямая

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28 октября 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Елена Казакова ]

Фото Олега Каргаполова

Глава региона Алексей Текслер держит на особом контроле ход строительства новой инфекционной больницы. На прошлой неделе он снова посетил объект и ознакомился с текущим этапом работ. Подрядчик готов в ближайшие дни сдать два корпуса, а строительная готовность всего объекта составляет порядка 90%.

«Объект мы ждем. У нас сейчас развернуто 5909 коек в госпитальных базах под ковид. Нагрузка на медицину колоссальная, и специализированная больница, современнейшая, очень нужна и востребована. И мы надеемся, что сможем в будущем часть объектов, которые у нас перепрофилированы под ковид, возвращать в плановую медицину. Когда решение в августе по этому объекту принималось, у нас количество больных на тот момент было небольшим и многие сомневались в необходимости. Но сейчас мы понимаем, что эти сомнения были напрасны и решение о строительстве было абсолютно правильным и своевременным», – подчеркнул Алексей Текслер.

На прошедшей неделе строители завершили отделочные работы в корпусах, в ближайшие дни планируется передать медикам два здания – одно с обычными палатами, второе - реанимация.

Работы завершат вовремя

Благоустройство прилегающей к корпусам территории и асфальтирование проездов продолжаются. К больнице ведет хорошая дорога. Пациенты будут попадать туда на машинах скорой помощи, рассматривается вариант продолжения сотрудничества с «Яндекс.Такси».

Завершается монтаж инженерных систем, монтируются очистные сооружения – все необходимое для этого оборудование уже доставлено на площадку. Также готовится помещение под компьютерный томограф, его доставка и установка планируется на этой неделе. На зданиях устанавливаются осветительные короба наружной навигации – номера корпусов, номера палат.

Почти готов комплекс «чистых помещений», где обеспечиваются определенные влажность, давление и температура, за счет чего снижается риск инфицирования. На площадку также доставили кислородную станцию, которая будет вырабатывать кислород для пациентов.

«Все инженерные коммуникации готовы, по воде полностью все работы будут завершены 28 октября. По временной схеме вода и сейчас функционирует, тепло есть. 28 октября – итоговый срок, когда будет полностью готова вся инфраструктура, в том числе подъездные пути. Поставлена задача, чтобы было освещение. Все эти работы будут завершены вовремя, вместе со сдачей объекта», – подчеркнул Алексей Текслер.

Как обозначил глава региона, строительная сдача объекта состоится 1 ноября 2020 года. А ведь первая свая была забита в Малой Сосновке совсем недавно, в конце августа.

«1 ноября мы строительную готовность принимаем вместе с медиками, и дальше объект передается им. По отдельным корпусам эта процедура начнется чуть раньше, но фактическая передача произойдет первого числа. Дальше в течение 7 - 10 дней будет полностью проверена готовность работы, и фактически в течение этих 10 дней здесь появятся первые пациенты. Так что в целом те договоренности, которые у нас были со строителями, выполняются. В целом в части стройки я удовлетворен. Впервые мы такой объект строим в такие сроки, и на будущее – это тоже нам ориентир для строительной отрасли», – отметил Алексей Текслер.

Больница сможет принять 482 пациентов в режиме эпидемии, в обычное время рассчитана на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных.

КТ для Миасса

В Миассе заработал новый компьютерный томограф, приобретенный в рамках национального проекта «Здравоохранение». Для этого в городской больнице № 2 открыли кабинет компьютерной томографии и оборудовали приемно-сортировочное отделение для приема пациентов, которым требуется обследование легких.

«Мы получили рентгеновский компьютерный томограф в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Сегодня он используется и под работу с ковидом. В довольно сжатые сроки было организовано приемно-сортировочное отделение. Для этого потребовалось сделать перепланировку, разделить помещение на «чистую» и «грязную» зону, оборудовать отдельный вход с пандусом для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию», – рассказал заместитель главного врача по медицинской части Сергей Сахаров.

До появления нового томографа несколько недель пациентов из Миасского городского округа вынуждены были отвозить на диагностику в соседний Златоуст. Это очень затрудняло работу бригадам скорой медицинской помощи, создавало очереди. Теперь вся работа проходит в городской больнице № 2. А значит, обследование легких станет более быстрым и доступным.

«Мы обслуживаем пациентов из Миасса, Чебаркуля и Карабаша. Для проведения исследования их доставляют машины скорой помощи и неотложной помощи, закрепленные за поликлиниками. Небольшая часть пациентов приходят сами. Принимаем всех», – добавил врач.

Рады и врачи, и пациенты

Старшая медсестра приемно-сортировочного отделения миасской ГБ № 2 Юлия Стрижова, которая более шести лет проводит обследования на КТ, признается, что новый аппарат обладает рядом неоспоримых преимуществ – от более простой диагностики и высокого качества изображения до большой пропускной способности.

«Исследование проводим быстро, аппарат довольно скоростной, работает хорошо, без нареканий. Сама процедура много времени не занимает и длится несколько минут. Больше времени уходит на подготовку больного и на технические нюансы. Перед началом проведения процедуры мы вводим данные пациента в базу КТ и выбираем вид исследования», – отметила Юлия Стрижова.

Все результаты проведенных обследований загружаются на рабочую станцию врача. Это отдельный кабинет, который оборудован в «чистой» зоне. Здесь врачи-рентгенологи просматривают полученные снимки и делают описание.

«Такому приобретению, безусловно, рады и мы, и наши пациенты!» – отметил заведующий приемно-сортировочным отделением Сергей Мелехин.

Напоминаем, компьютерная томография назначается строго по показаниям врача для определения диагноза и дальнейшей схемы лечения!