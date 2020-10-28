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Песков заявил о необходимости незамедлительно реагировать на проблемы в медицине в регионах

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Песков заявил о необходимости незамедлительно реагировать на проблемы в медицине в регионах
Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий песков заявил, что печальные примеры с проблемами в оказании помощи больным с коронавирусом в регионах должны быть тщательно проанализированы.

«Нужно исключить повторение подобного, и главное – минимизировать такие ситуации», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, последние примеры – это «очень печальные примеры, которые, безусловно, должны быть проанализированы, чтобы нигде больше не повторяться». Песков, комментируя случаи в Омске и в Ростове-на-Дону, также отметил, что на фоне такого роста количества инфицированных бывают сбои.

ДВа

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