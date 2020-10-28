Южноуральцам объяснили алгоритм действий при положительном анализе на COVID-19

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28 октября 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Специалисты минздрава региона рассказали, как поступить, если анализ на коронавирусную инфекцию подтвержден в частной клинике методом ПЦР.

Издание «Губерния», которое недавно запустило проект #ПобедиКорону, сообщает, что в первую очередь необходимо сократить контакты с окружающим миром до минимума.

Во-вторых, нужно проинформировать о результатах анализа участкового врача. Это можно сделать через регистратуру поликлиники, через единый call-центр 240-13-13, по горячей линии регионального минздрава 240-15-16.

При обращении нужно указать свои данные, адрес, возраст и контактный телефон. Все данные будут переданы специалистами в поликлинику.

По словам специалистов регионального минздрава, при наличии симптомов ОРВИ, участковый врач придет в течение суток, при отсутствии – в течение трех.

Напоминаем, что в Челябинской области действует режим повышенной готовности до 1 ноября. За последние сутки было зарегистрировано 148 новых случаев заболевания, умерло трое южноуральцев.