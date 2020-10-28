Хабаровский край занял шестое место в ДФО по числу выздоровевших от ковида

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28 октября 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На сегодняшний день 72% жителей Хабаровского края, у которых диагностирован коронавирус, полностью выздоровели и были выписаны из медучреждений.

Среди субъектов макрорегиона Хабаровский край занимает шестую строчку по количеству выздоровевших.

Отметим, то самый большой процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе - 89%. На втором месте Приамурье - выздоровели 87% пациентов, на третьем – Приморье, где коронавирус победили 82% от общего числа заболевших.

Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Еврейской АО - 51%.