Хабаровский край занял шестое место в ДФО по числу выздоровевших от ковида
28 октября 2020, 11:38[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
На сегодняшний день 72% жителей Хабаровского края, у которых диагностирован коронавирус, полностью выздоровели и были выписаны из медучреждений.
Среди субъектов макрорегиона Хабаровский край занимает шестую строчку по количеству выздоровевших.
Отметим, то самый большой процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе - 89%. На втором месте Приамурье - выздоровели 87% пациентов, на третьем – Приморье, где коронавирус победили 82% от общего числа заболевших.
Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Еврейской АО - 51%.
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