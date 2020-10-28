В Великобритании зафиксировали максимальный суточный прирост смертей от COVID-19

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28 октября 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Рекордный с мая суточный прирост летальных исходов среди пациентов с новым типом коронавируса зафиксировали в Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства вечером 27 октября.

Согласно официальным данным в Великобритании во вторник скончались еще 367 человек зараженных вирусом, что на 265 человек больше, чем днем ранее.

Это 53%-ное увеличение летальных исходов от COVID-19 в сравнении с данными за предыдущую неделю, когда число летальных исходов составило 438, составляет

По информации телеканала, смертность увеличилась во всех регионах Англии и Уэльса. Как пояснила директор Службы общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойл, подобный уровень смертности может сохраниться на протяжении какого-то времени.

До этого в Великобритании максимальное число умерших COVID-19 (422 человека) было зафиксировано 27 мая.

Также за последние 24 часа было выявлено еще 22 885 случаев заражения COVID-19, что почти на две тысячи выше, чем накануне. Всего в Великобритании с начала пандемии выявили 917,5 тысячи случаев инфицирования.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Великобритании составило 45 тыс 365 человек.