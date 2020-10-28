Кубанские бегуны обратились в ООН с просьбой учредить День бега

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28 октября 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

vitaly.cherkasov

Кубанские бегуны обратились в генеральную ассамблею ООН с просьбой учредить всемирный День бега.



Кроме того, как написал в своём аккаунте активист Виталий Черкасов, бегуны отправили открытое письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой поддержать их инициативу.



В тексте письма авторы отметили, что в календаре международных дней, учреждённых ООН, на удивление отсутствует такое мероприятие, как "World Running Day".



Также авторы подчеркнули, что популярные как во всём мире, так и в России массовые забеги стали для многих людей началом спортивной жизни.



В качестве возможной даты было предложено 10 апреля — как дата проведения первого марафона во время первых современных Олимпийских игр в 1896 году.