Сергунина пригласила старшеклассников и студентов на онлайн-практикумы «Бизнес-старт»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

наталья Сергунина, фото: соцсети

Цикл онлайн-практикумов «Бизнес-старт» для молодых москвичей, интересующихся предпринимательством, пройдет в столице в октябре и ноябре 2020 года; первое занятие запланировано на 29 октября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Курс включает три интенсивных онлайн-занятия. Первое пройдет 29 октября и будет посвящено поиску бизнес-идей и оценке их перспективности», - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в материале, в городе уделяется большое внимание развитию предпринимательских навыков у старшеклассников и студентов. «Эта образовательная программа рассчитана на начальный уровень, она поможет разобраться с базовыми вопросами. Например, что важно учитывать при выборе ниши и определении своих конкурентных преимуществ», - рассказала Наталья Сергунина.

Уточняется, что еще два занятия курса состоятся 5 и 12 ноября. На них слушатели узнают о регистрации бизнеса, особенностях различных налоговых режимов и о возможности получения финансовой поддержки в Москве.

«Участники практикумов узнают, как сделать первые шаги на пути к успешному бизнесу и какие тонкости следует учесть при открытии своего дела», - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, чьи слова также приводятся в сообщении.