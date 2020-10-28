В Краснодарском крае 133 заболевших коронавирусом за сутки

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28 октября 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За минувший день, 27 октября, на Кубани выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. В соседней Адыгее заболевших 70.



От новой инфекции скончались шестеро кубанцев, 57 пошли на поправку. В Адыгее по выздоровлению выписано 54 пациента.



Всего за сутки в России зафиксировано 16 202 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выявлено 346 летальных случаев, 12 361 россиянин пошёл на поправку, - сообщает ИЦК.