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Аргументы Недели Общество 13+

В Краснодарском крае 133 заболевших коронавирусом за сутки

, 10:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае 133 заболевших коронавирусом за сутки

За минувший день, 27 октября, на Кубани выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. В соседней Адыгее заболевших 70.

От новой инфекции скончались шестеро кубанцев, 57 пошли на поправку. В Адыгее по выздоровлению выписано 54 пациента.

Всего за сутки в России зафиксировано 16 202 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выявлено 346 летальных случаев, 12 361 россиянин пошёл на поправку, - сообщает ИЦК.

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