Касли получат финансовую помощь для оплаты долгов

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28 октября 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Помощь в размере 32 миллионов рублей будет направлена для погашения долгов местных МУПов, признанных банкротами. Это необходимо для того, чтобы наладить бесперебойную работу по освещению, а также по зимнему содержанию дорог.

Алексей Текслер принял решение о помощи после встреч с главой района Игорем Колышевым. На ситуацию, сложившуюся в муниципалитете, глава региона обратил еще в августе во время рабочего визита в Каслинский район.