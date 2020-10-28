В Челябинске продлили время работы мультимедийной исторической выставки
28 октября 2020, 09:33[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Посетить выставку «Память поколений», которая проходит в историческом парке «Россия – Моя история» можно будет до 31 декабря.
Выставка представляет уникальную коллекцию живописи отечественных мастеров XX века. Благодаря современным технологиям картины оживают и превращаются в мини-новеллы. На выставке можно увидеть произведения Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова.
Выставка работает в историческом парке «Россия – Моя история» по адресу: - ул. Труда, 183 (вход напротив Ледового дворца «Уральская
молния»). Время работы – с 10.00 до 20.00.
Стоимость билета составляет 100 рублей. Для детей, пенсионеров, студентов и льготных категорий граждан вход бесплатный.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.