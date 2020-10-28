В Челябинске продлили время работы мультимедийной исторической выставки

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28 октября 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы исторического парка «Россия – Моя история»

Посетить выставку «Память поколений», которая проходит в историческом парке «Россия – Моя история» можно будет до 31 декабря.

Выставка представляет уникальную коллекцию живописи отечественных мастеров XX века. Благодаря современным технологиям картины оживают и превращаются в мини-новеллы. На выставке можно увидеть произведения Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова.

Выставка работает в историческом парке «Россия – Моя история» по адресу: - ул. Труда, 183 (вход напротив Ледового дворца «Уральская

молния»). Время работы – с 10.00 до 20.00.

Стоимость билета составляет 100 рублей. Для детей, пенсионеров, студентов и льготных категорий граждан вход бесплатный.