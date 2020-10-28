В Хабаровских поликлиниках снова остановлены плановые приемы

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28 октября 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Правительство Хабаровского края приняло решение остановить оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках Хабаровска в связи с ухудшающейся ситуацией по коронавирусу.

Отметим, что в настоящее время коэффициент инфицирования в регионе выше средних показателей по России. Карантинные меры в крае ужесточаются.

- Решено приостановить оказание плановой (профилактической) медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях края. Исключение сделано только для иммунно-профилактических мероприятий. Пока эта мера действует до 8 ноября, но может быть продлена, - отметили в краевом минздраве.

Напомним, что минувшей ночью даже несмотря на расширенный коечный фонд для новых коронанвирусных больных не хватило места в клиниках. Сейчас решено развернуть еще 200 мест для инфицированных COVID-19.