Телефонные мошенники перешли на систему автодозвона

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28 октября 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Фото: pixabay.com

Эксперты по кибербезопасности предупредили россиян о новой тактике телефонных мошенников, перешедших на автодозвон.

Звонящий робот просто предупреждает о блокировке карты и просит перезвонить. Когда жертва перезванивает, то ей отвечают якобы сотрудники службы безопасности банка и далее начинается обычная схема мошенничества. Таким образом, новый подход позволяет удешевить стоимость атаки и повысить ее конверсию. По такой схеме проводятся сотни звонков в день.

Также сообщается, что если раньше мошеннические «колл-центры» работали из тюрем, то теперь работают из квартир и даже обосновались за границей.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких городах России полиция задержала телефонных мошенников.