В «деле» бывшего сотрудника ФСБ Тарасенко веское слово сказал военный прокурор

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27 октября 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели», Илья Привалов ]

Фото: cоцсети

Пайщики из Динского района настаивают на возбуждении уголовного дела против тех, кто лишил их земли, и их требования услышаны.

Две недели назад вышла публикация «Пайщики „Колоса” просят защиты у Генерального прокурора РФ Игоря Краснова», в которой мы рассказали о новых обстоятельствах в этой многолетней истории борьбы жителей Динского района за право распоряжаться своей землей. Материал вышел накануне заседания Краснодарского гарнизонного военного суда по жалобе бывшего сотрудника Управления ФСБ по Краснодарскому краю гражданина Тарасенко на действия военного прокурора Южного военного округа. Мы обещали читателям рассказать о результатах этого рассмотрения и держим слово.

Чем недоволен бывший сотрудник ФСБ Тарасенко

Немного о сути жалобы Тарасенко. Еще 5 февраля 2018 года по заявлению бывшего владельца АО «Воронцовское» Олега Кирьяна, бывшего генерального директора АО «Воронцовское» Любови Ильенко, заместителя генерального директора АО «Колос» Петра Стародуба и материалам Следственного комитета РФ, выделенным из уголовного дела, Военный следственный отдел СК России по Краснодарскому гарнизону начал доследственную проверку в отношении бывшего сотрудника Управления ФСБ по Краснодарскому краю Тарасенко. В рамках проверки должен был решаться вопрос о том, насколько верны подозрения в причастности Тарасенко к преступлениям, которые можно квалифицировать по целому букету статей: мошенничество, вымогательство, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, фальсификация доказательств.

Военные следователи Краснодарского гарнизона и их ростовские коллеги из Военного следственного управления по Южному военному округу долго и с разной активностью проводили проверку бывшего сотрудника ФСБ Тарасенко и 26 декабря 2019 года приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, посчитав, что в действиях Тарасенко нет состава преступления. Однако далеко не все посчитали их решение обоснованным.

В частности, такой результат возмутил пайщиков «Колоса» и всех других потерпевших, которые уверены в том, что именно действия бывшего сотрудника спецслужб Тарасенко привели к тому, что они перестали быть хозяевами своей земли. Люди негодовали и обратились напрямую к Генеральному прокурору России Игорю Краснову, который очень быстро разобрался в ситуации и вместе со своими военными прокурорами незамедлительно отреагировал: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, доследственная проверка в отношении Тарасенко продолжена под пристальным контролем Главной военной прокуратуры.

Военный суд проявил принципиальность

Такой поворот, похоже, совершенно не устроил гражданина Тарасенко, и он подал жалобу в Краснодарский гарнизонный военный суд. В своем заявлении он просил признать незаконным и необоснованным постановление заместителя военного прокурора Южного военного округа, которое отменило другое постановление — об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлениям Кирьяна, Стародуба и Ильенко.

Заседание, которое проходило 14 октября, началось с того, что представитель Тарасенко попросил закрыть процесс от прессы. В качестве аргумента он привел опасения по поводу того, что в ходе рассмотрения жалобы будут оглашены какие-то секретные данные о самом Тарасенко и членах его семьи, но судья не нашел оснований для этого и объективно отказал в удовлетворении ходатайства. Само заседание длилось несколько часов. В суд пришли не только адвокаты сторон, но и многочисленные пайщики АО «Колос», которые не могли оставить без внимания этот важный процесс.

Выслушав все стороны, судья признал законными действия органов военной прокуратуры и отказал Тарасенко в его жалобе. Таким образом, проверка на предмет наличия (или отсутствия) состава уголовных преступлений в действиях гражданина Тарасенко продолжается военными следователями.

Чем располагают военные следователи

Пока идет проверка, никто не имеет права заявлять о чьей бы то ни было виновности. Мы этого и не делаем, а всего лишь приводим выдержки из официальных документов и даем мнения людей, которые знают о проблеме не понаслышке. Например, один из ключевых свидетелей против Тарасенко — Олег Кирьян, бывший собственник АО «Воронцовское». Он уже много раз выступал в судах, давая показания, обращался в следственные органы, требуя возбудить в отношении Тарасенко уголовное дело по целому ряду статей.

— Отказ в удовлетворении жалобы Тарасенко военным судом закономерен. Там нет никаких процессуальных нарушений со стороны военного прокурора,— заявляет Олег Кирьян. — С 2017 года я писал во все инстанции, приводил факты, которые, по моему мнению, доказывают его преступную деятельность, неоднократно давал пояснения правоохранительным органам о том, как сотрудник ФСБ Тарасенко у меня вымогательством отобрал мое предприятие и другую собственность, но мне постоянно отказывали. Я рад, что принципиальную позицию заняло руководство ФСБ России, куда я обращался официально, и руководство Управления ФСБ по Краснодарскому краю. После того как дело взял на контроль лично Генеральный прокурор России, очевидно, что Тарасенко, что называется, «прижало», он, видимо, понял, что уйти от ответственности не получится. И я в свою очередь предприму все законные методы, чтобы он оказался на скамье подсудимых и почувствовал на себе всю силу закона и неотвратимость наказания. И я, и сотни пайщиков, оказавшихся нехозяевами своей земли, хотим только одного: объективного и честного расследования военными следователями.

СПК «Колос» обвиняет

Еще одна линия этого земельного триллера — кассационная инстанция Краснодарского краевого суда отменила решение апелляции, по которому пайщики вернули себе право распоряжаться своей же землей. Теперь остается надежда только на Верховный Суд Российской Федерации.

Об этой ситуации мы подробно рассказывали в статье «Пайщики „Колоса” просят защиты у Генерального прокурора РФ Игоря Краснова».

— Люди были шокированы решением кассационной инстанции, которое отменило законный и обоснованный вердикт апелляции. Кубанское правосудие снова убило веру в торжество справедливости: годы борьбы, в которой уже немало смертей,— многие пайщики умерли, так и не вернув себе права распоряжаться своей землей, три круга судебного ада, проблеск надежды на то, что нас наконец-то услышали, и совершенно, по нашему мнению, беспредельное решение, вопреки всем законам и здравому смыслу,— говорит представитель собственников земли в границах АО «Колос» Петр Стародуб. — После заседания люди говорили, что правда у нас умерла. Ведь мы не раз обращали внимание на то, что протокол собрания пайщиков от 1 ноября 2013 года, по которому земля перешла в аренду фирме «Воронцовское», фальсификация. Этот факт в ходе расследования уголовного дела установил центральный аппарат СК России, преступление признал сам сотрудник администрации Петров, который проводил собрание. На основе этого сфабрикованного Петровым протокола в ноябре 2013 года был зарегистрирован договор аренды нашей земли на пятнадцать лет с АО «Воронцовское». Как всё это происходило и кто принимал участие в преступлении, подробно пояснил следователю и суду Олег Кирьян, в тот период собственник «Воронцовского». Мы считаем, что у нас есть все доказательства, что «Воронцовское» не имеет никакого права на паевые земли. Но на рассмотрении в кассации мы опять себя почувствовали статистами: никто нас не слышал. Я и все, кто из пайщиков присутствовал в суде, уверены, что незаконное решение было готово заранее. Теперь надежда на Верховный Суд Российской Федерации, а также на прокурора края Сергея Табельского, ведь уже несколько лет, как следствие полиции Динского района не принимает законного решения о возбуждении уголовного дела по заявлению СПК «Колос», и это несмотря на требования самих органов прокуратуры. Также люди надеются, что и руководство Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, и его отдел в Динской смогут наконец-то принять законное решение по заявлениям «Колоса» о фальсификации доказательств в суде со стороны Пивовара, ведь именно краевое Следственное управление СК России ранее смогло возбудить уголовное дело в отношении чиновника Петрова, который сфабриковал результаты собрания от 1 ноября 2013 года.

А пока, чтобы достучаться до прокурора края и руководства СК, пайщики АО «Колос» продолжают выходить на санкционированные пикеты, требуя возбудить уголовные дела в отношении Тарасенко.

Люди негодовали и обратились напрямую к Генеральному прокурору России Игорю Краснову, который очень быстро разобрался в ситуации и вместе со своими военными прокурорами незамедлительно отреагировал: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, доследственная проверка в отношении Тарасенко продолжена под пристальным контролем Главной военной прокуратуры.