Более 50% QR-кодов оформлено предприятиями сферы услуг по их инициативе

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27 октября 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Немерюк, фото соцсети

Около 1,5 тыс. заведений в Москве оформили QR-коды, чтобы регистрировать посетителей, при этом более 50% делают это по собственной инициативе в заявительном порядке. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам главы департамента, несмотря на то, что изначально планировалось, что пользоваться данной системой идентификации посетителей будут порядка 500 ночных клубов и баров, сегодня в ней зарегистрировались около 1,5 тыс. московских заведений.

Алексей Немерюк отметил, что многие предприятия сферы услуг исключительно добровольно принимают решение о введении QR-кодов, делая это для безопасности своих клиентов и персонала.

«На сегодняшний момент мы считаем, что эта система (регистрации посетителей) работает, и работает достаточно четко, при этом более 50% заведений делают это по собственной инициативе в заявительном порядке. Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания - кафе и рестораны. Уже добровольно. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли Москвы», - сказал Алексей Немерюк.

По его словам, система уже используется предпринимателями - на прошлой неделе QR-коды каждый день использовали по 40-60 тыс. раз. Около 1,7 тыс. посетителей ночных развлекательных заведений Москвы получили уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом.

"19 октября Москва ввела систему QR-кодов для развлекательных предприятий, которые работают в ночное время. <...> За прошедшую неделю количество чекинов, которые совершались в этих предприятиях, колеблется от 40 тыс. до 60 тыс. ежедневно. Было зафиксировано 26 пересечений, где заболевшие ковидом могли контактировать с посетителями этих клубов, порядка 1,7 тыс. посетителей получили смс-уведомления, что им необходимо провериться на ковид, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших", - сказал Алексей Немерюк.

Он добавил, что в Москве приняты меры по контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей, поэтому власти не планируют ограничивать работу ночных заведений. "Система QR-кодов, которая действует в совокупности с другими мерами, а именно регулярными рейдами департамента, Роспотребнадзора, ОАТИ и полиции на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима, дает результаты", - сказал Алексей Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 00:00 до 6:00, возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны сканировать QR-код либо отправить SMS на специальный короткий номер 7377.

QR-коды выдаются заведениям в заявительном порядке, ограничений по количеству участников в эксперименте нет.