Сенатор Инна Святенко приняла участие в экологической акции вместе с волонтерами МНПЗ

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27 октября 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из архива Инны Святенко

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко приняла участие в экологической акции вместе с волонтерами Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом она рассказала в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Я с большим удовольствием принимаю участие в акции по высадке лиственничной рощи и поддерживаю прекрасную традицию Московского НПЗ. В новом парке уже многое сделано для отдыха и прогулок: организованы велодорожки и променады, есть детские площадки и точки для пикников. Парк становится настоящей жемчужиной обновленного района Капотня», - подчеркнула Инна Святенко.

В свою очередь руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский отметил, что новый парк - это пример того, как зеленые зоны гармонично могут существовать с современными промышленными объектами в городе.

«Лиственничная роща станет прекрасным дополнением к экологическим проектам нового парка в Капотне - это и уголки живой природы, и сохраненная экосистема поймы реки. Чистый воздух говорит о том, что модернизация производства, которую Московский НПЗ проводит в последние годы, значительно улучшила качество атмосферы в этом районе. Новый парк - пример того, как зеленые зоны могут гармонично существовать рядом с современным промышленным объектом в городе», - добавил Антон Кульбачевский.

В этом году традиционная высадка лиственничной рощи проходит в шестой раз. Такие волонтерские акции - часть программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Московский НПЗ активно поддерживает проекты благоустройства и озеленения в Юго-Восточном округе Москвы. Лиственничная аллея уже несколько лет существует в парке 850-летия Москвы, возрожден яблоневый сад в Капотне. Для нас важно поддерживать эти традиции. За 10 лет волонтеры предприятия вместе с жителями в рамках таких акций высадили более тысячи деревьев», - добавил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне - в память о дате высажено 75 саженцев. У места высадки деревьев посетители парка могут в режиме онлайн ознакомиться с подвигами героев-нефтяников и историей Московского нефтеперерабатывающего завода в годы войны. Для этого установлен стенд с QR-кодом интерактивного проекта Московского НПЗ.