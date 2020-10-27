Прокуратура Латвии хочет лишить экс-мэра Риги иммунитета в Европарламенте

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27 октября 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Прокуратура Латвии обратилась к президенту Европарламента Давиду Сассоли с просьбой снять у евродепутата Нила Ушакова депутатский иммунитет. Правоохранительные органы Латвии хотят начать уголовное преследование экс-мэра Риги.

Какая причина такого обращения прокуратуры Латвии к президенту Европарламента?

Г-ну Ушакову хотят выдвинуть официальное обвинение. Речь идет о деле, которое Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало в отношении г-на Ушакова за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу в его рабочем кабинете.

Дело в Латвии было начато 7 октября 2019 года.

Сам г-н Ушаков после обыска написал сообщение в социальных сетях: «Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон».

Могут ли лишить экс-мэра Риги Нила Ушакова иммунитета в Европарламенте?

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии латвийского политолога Яниса Григалиса:

«Я предполагал, что такой вариант возможен. И говорил об этом вашему изданию более года назад. Если у правоохранительных органов государства ЕС даже есть подозрения, что депутат ЕП совершил преступления в своей стране, то отношение к нему такое же, как к депутату парламента конкретной страны. Да, могут снять мандат. Был зафиксирован случай незаконных действий. Разумеется, правоохранительные органы будут вести расследование. Думаю, что тщательное. Это же депутат ЕП. Но, Закон для всех один».