Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы

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27 октября 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 50 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в бизнес-центрах юго-востока Москвы в ходе мониторинговых обследований 27 октября. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Алексей Орлов.

«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией проведен мониторинг бизнес-центров юго-востока Москвы на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима в соответствии с указом мэра Москвы. В ходе обследования выявлены нарушения по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП, составлено 52 протокола, штраф для физического лица предусмотрен в размере 4 тыс. руб.», - сказал Алексей Орлов.

Он уточнил, что в ходе рейда были проверены бизнес-центры «Рязанский», «Хамелеон», «Золотое кольцо» и «Южный порт».