"Россети Кубань" вложат более 2 млрд руб. в модернизацию энергообъектов Сочи

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27 октября 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В администрации Сочи встретились мэр курорта Алексей Копайгородский и гендиректор "Россети Кубань" Сергей Сергеев.



На совещании обсудили реконструкцию крупнейших городских центров питания. Кроме того, на повестке стоял вопрос о строительстве новых объектов распределительной сети в районах Большого Сочи.



Во встрече также приняли участие первый заместитель гендиректора — директор филиала "Россети Кубань" Сочинские электросети Эдгар Армаганян, глава департамента городского хозяйства Сочи Артур Рогонян и исполняющий обязанности директора департамента архитектуры Сергей Добромыслов.



"Россети Кубань" намерена выделить на модернизацию объектов сочинского энергорайона более двух миллиардов рублей. В первую очередь реконструкция должна будет затронуть подстанции 110 кВ "Адлер", "Пасечная" и "Кудепста". Это даст возможность увеличить общую трансформаторную мощность на 96 МВА, улучшить качество подачи электроэнергии потребителям и минимизировать вероятность технологических нарушений, – рассказал Сергей Сергеев.



Он добавил, что проектирование объектов уже завершено, документация подготовлена для проведения Госэкспертизы с целью последующего получения разрешения на строительство.



В этом и следующем годах в Сочи планируется реконструировать и построить почти семнадцать километров линий распределительной сети и 31 новую трансформаторную подстанцию.



Глава курорта отметил, что "Россети Кубань" и её сочинский филиал в частности являются стратегическими партнёрами Сочи. Многие горожане, по словам Копайгородского, работают на предприятиях и ежедневно видят, какие силы вкладываются сотрудниками энергетической компании в обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения Сочи. Мэр поблагодарил "Россети Кубань" за оперативность и заверил представителей компании в дальнейшем тесном сотрудничестве.