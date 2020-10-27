Инфекционист из Магнитогорска рассказала о вреде самолечения антибиотиками
27 октября 2020, 15:40[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
По мнению Ольги Югай, самостоятельный прием антибиотиков может нанести серьезный вред здоровью.
Главный инфекционист Магнитогорска отметила, что в России, как и в Европе, запретили продажу антибиотиков без рецепта два года назад. Однако несмотря на это, люди продолжают заниматься самолечением.
«В итоге – невылеченная болезнь вкупе с дисбактериозом, да еще потеря чувствительности к антибиотикам, ведь организм привыкает и перестает реагировать на них. А потом, когда антибиотики придется назначать, выяснится, что лечить уже нечем», – цитирует Ольгу Югай газета «Губерния».
Напомним, именно это издание запустило цикл материалов под хэштегом ПобедиКорону. Журналисты «Губернии» рассказывают, как вести себя, если заболел, публикуют рекомендации медиков.
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