Инфекционист из Магнитогорска рассказала о вреде самолечения антибиотиками

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27 октября 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению Ольги Югай, самостоятельный прием антибиотиков может нанести серьезный вред здоровью.

Главный инфекционист Магнитогорска отметила, что в России, как и в Европе, запретили продажу антибиотиков без рецепта два года назад. Однако несмотря на это, люди продолжают заниматься самолечением.

«В итоге – невылеченная болезнь вкупе с дисбактериозом, да еще потеря чувствительности к антибиотикам, ведь организм привыкает и перестает реагировать на них. А потом, когда антибиотики придется назначать, выяснится, что лечить уже нечем», – цитирует Ольгу Югай газета «Губерния».

Напомним, именно это издание запустило цикл материалов под хэштегом ПобедиКорону. Журналисты «Губернии» рассказывают, как вести себя, если заболел, публикуют рекомендации медиков.