Ещё четверо жителей Кубани умерли от коронавируса

За сутки в Краснодарском крае зафиксировали четыре летальных случая от новой коронавирусной инфекции.
В Афипской районной больнице скончалась 71-летняя жительница Абинского района. У женщины на фоне подтверждённого COVID-19 развилась пневмония, её перевели на ИВЛ. У пациентки были болезни сердца.
В Лабинскую ЦРБ доставили 87-летнего жителя Мостовского района. Диагноз: коронавирус, пневмония. Мужчина также страдал болезнями сердца.
В Тихорецкую ЦРБ госпитализировали двух пациентов. У 66-летней и 73-летнего жителей Кавказского района лабораторное исследование подтвердило наличие новой инфекции. На её фоне у пациентов развилась пневмония, — сообщает краевой оперштаб. Погибшие страдали болезнями сердца.
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