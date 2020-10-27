Ещё четверо жителей Кубани умерли от коронавируса

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27 октября 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае зафиксировали четыре летальных случая от новой коронавирусной инфекции.



В Афипской районной больнице скончалась 71-летняя жительница Абинского района. У женщины на фоне подтверждённого COVID-19 развилась пневмония, её перевели на ИВЛ. У пациентки были болезни сердца.



В Лабинскую ЦРБ доставили 87-летнего жителя Мостовского района. Диагноз: коронавирус, пневмония. Мужчина также страдал болезнями сердца.



В Тихорецкую ЦРБ госпитализировали двух пациентов. У 66-летней и 73-летнего жителей Кавказского района лабораторное исследование подтвердило наличие новой инфекции. На её фоне у пациентов развилась пневмония, — сообщает краевой оперштаб. Погибшие страдали болезнями сердца.