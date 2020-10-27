В Кремле ответили на письмо благотворительных фондов о нехватке лекарств для лечения раковых пациентов

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27 октября 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: pixabay.com

Власти отреагировали на обращение благотворительных фондов по поводу нехватки лекарств для больных раком пациентов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство работает над устранением проблем в сфере обеспечения лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями.

Инициаторами обращения стали фонд Константина Хабенского, «Подари жизнь» и «АдВита». В открытом письме благотворительных фондов, адресованном президенту РФ, премьер-министру, Госдуме, Совету Федерации и профильным ведомствам указано, что в стране возникла нехватка 26 «незаменимых противоопухолевых препаратов».

В письме упоминаются винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон и другие препараты. В этом году их производство резко сократилось, «на запросы больниц не находится поставщиков». Благотворительные фонды попросили власти принять меры.

Сегодня Песков ответил, что «медицинский сектор правительства, сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить».

По словам Пескова, сейчас нет ни одной страны мира, где медицинская сфера была бы достаточно профинансирована. «Пандемия для всех стала поводом для того, чтобы вообще думать о концептуальном развитии, в том числе и для президента», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.