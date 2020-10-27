В конце месяца на Кубани ожидаются похолодание и дожди

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27 октября 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в Краснодарском крае с 30 октября. Однако в начале недели в регионе ещё будет тепло.



До конца четверга кубанцы могут не беспокоиться о непогоде, но уже в пятницу в крае пройдёт атмосферный фронт, который принесёт похолодание и небольшие дожди в некоторые районы, — сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.



По словам эксперта, в кубанской столице в пятницу столбик термометра опустится до двадцати градусов, возможны небольшие дожди. До Сочи осадки доберутся к воскресенью, температура здесь будет в пределах 23-25 градусов.