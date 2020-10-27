В Чехии запретили свободное передвижение граждан в ночное время и воскресную торговлю

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27 октября 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Чешское правительство запретило с 28 октября до 3 ноября свободное передвижение граждан с 21:00 по 05:00 по местному времени в связи с увеличением темпов распространения коронавируса в республике. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения страны Роман Прымула.

"Ограничения, действующие [в Чехии] в течение последних дней, не дали должного эффекта, - отметил он. - Правительство приняло решение их усилить. С 28 октября до 3 ноября запрещается свободное передвижение граждан с 21:00 до 04:59 по территории Чехии".

Между тем, как сказал Прымула, допускаются некоторые исключения из правил. Это срочные рабочие поездки и выходы из дома для исполнения обязанностей, связанных с обеспечением общественного порядка и оказанием медицинской помощи населению. Можно осуществлять неотложные поездки. Разрешен выгул собак в радиусе 500 м от дома.

Глава Минздрава подчеркнул, что правительство обязало перевести все государственные и коммерческие организации на удаленный режим работы. Социальные контакты должны быть максимально ограничены.

По словам Прымулы, в стране с населением порядка 10,7 млн человек может насчитываться до полумиллиона заразившихся коронавирусом. Большинство из них не проверялось на наличие инфекции.

Министр также уведомил, что в больницах, ориентированных преимущественно на прием пациентов с коронавирусом, откладываются плановые операции. В домах престарелых со следующей недели начнется регулярное тестирование постояльцев. В Чехии стремительно увеличивается число заразившихся граждан старше 65 лет, что вызывает особое беспокойство властей.

Принимавший участие в пресс-конференции вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек сообщил о новых ограничениях в работе магазинов. "Запрещается розничная торговля по воскресеньям. С понедельника до субботы она не может вестись с 20:00 до 05:00", - подчеркнул он.

Между тем, не изменится режим работы аптек, автозаправочных станций, а также магазинов "в местах с повышенной концентрацией граждан". К ним, в частности, относятся вокзалы и аэропорты. Рестораны и кафе с 06:00 до 20:00 смогут продавать еду и напитки на вынос через специально оборудованные окна выдачи.

Приостанавливается работа сельскохозяйственных рынков. Разрешена лишь разъездная рыночная торговля, которая позволяет обеспечивать продуктами питания и хозтоварами жителей населенных пунктов, где отсутствуют магазины.

В завершение пресс-конференции Прымула выразил надежду на то, что власти сумеют взять под контроль ситуацию с коронавирусом и предстоящее Рождество чехи встретят в относительно привычной обстановке.