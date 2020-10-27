В Москве задержана 28-летняя женщина, продавшая своего новорождённого ребёнка
27 октября 2020, 11:43[ «Аргументы Недели» ]
В Москве во вторник, 27 октября, задержана 28-летняя женщина, продавшая своего новорождённого ребёнка. По информации источника, мать продала своего младенца 16 октября, сообщает kp.ru.
Все детали этого инцидента, в том числе сумма, которую мать получила за новорождённого, пока неизвестны. В отношении женщины правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ о торговле людьми.
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