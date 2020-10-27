Гонщик Виталий Петров о потере отца: «Моему горю нет предела»

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27 октября 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Инстаграм Виталия Петрова

Виталий Петров, Alexander Chernykh, globallookpress.com

Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров тяжело переживает потерю отца Александра Петрова. Отцу Виталия был 61 год. Депутата, бизнесмена Александра Петрова застрелили вечером 24 октября на территории его дома под Выборгом в Ленинградской области.

Виталий Петров впервые публичной высказался о гибели отца, написав пост в Instagram: «Это самое страшное, что могло со мной произойти… Моему горю нет предела. Сердце как будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всем белом свете. Мы с братом, с Мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушел, но он Жив. Жив во мне!»

Как установило следствие, вечером 24 октября, неизвестный с противоположного берега реки выстрелил в Александра Петрова, который находился на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области. Следственный комитет назвал убийство заказным.

Александр Петров — известный в Петербурге и Ленобласти бизнесмен. По данным СПАРК, ему принадлежит дорожно-строительная компания, управляющая компания, мусорные полигоны, гостиничный комплекс, «Первый мурманский терминал» в порту Мурманска. Петров был муниципальным депутатом и главой одного из городских спортклубов.