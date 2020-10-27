63 тыс. объектов долгостроя снесут, продадут или достроят

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27 октября 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

По данным Министерства строительства, в России имеется порядка 63 тысяч недостроенных объектов. Это школы, больницы, коммунальные сооружения. Из бюджета на них уже потрачено более 5,3 триллиона рублей.



Глава ведомства Владимир Якушев в ходе онлайн-конференции перечислил основные причины долгостроя. В первую очередь - из-за сокращения инвестиционных программ, вследствие чего на строительство не было выделено необходимого количества денег. В ряде случаев работы останавливались из-за неверно составленной проектно-сметной документации. После её доработки стоимость строительства увеличивалась. Иногда стройка затягивалась из-за банкротства подрядчика.



Чтобы исправить ситуацию, чиновники планируют провести оценку каждого недостроенного объекта. После этого станет понятным, стоит ли доводить незаконченное дело до конца. Ряд недостроенных конструкций лучше вообще снести, чем достраивать. Некоторые объекты технологически устарели. Примером тому является станция обезжелезивания воды в Хабаровском крае. Её начали строить в конце прошлого века. За это время технологии изменились. Даже если станция будет введена в эксплуатацию, она не сможет отвечать современным требованиям и нормам безопасности.





