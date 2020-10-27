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Аргументы Недели Общество 13+

В Краснодарском крае ещё 120 случаев заражения коронавирусом

, 10:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае ещё 120 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки, 26 октября, на Кубани выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В соседней Адыгее заболевших 70.

От опасной инфекции скончались четверо кубанцев. Выздоровели 44 жителя региона. В Адыгее на поправку пошло 45 человек.

Всего за сутки в России зафиксировано 16 550 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах страны. 320 человек скончались от нового вируса, по выздоровлению выписаны 12 844 россиянина, - сообщает ИЦК. 

Kub